Разработана "умная"куртка для защиты от аварий

“Умная” верхняя одежда разработана под эгидой программы “Поделись дорогой”, ключевой задачей которой является увеличение методов общения между водителями и велосипедистами во время дорожного движения.

Заднюю часть куртки оснастили светодиодной клеткой, управляемой беспроводным пультом, который можно расположить на руле велосипеда. Так, благодаря контроллеру велосипедист может транслировать на куртке одно из шести эмодзи, в числе которых стрелка вправо, влево, знак, уведомляющий об опасности и наконец несколько видов смайлика. Сообщается, что на данном этапе компания не намерена запускать куртку в производство на коммерческой основе, однако планирует ли Ford начать это делать в будущем - не разглашается.