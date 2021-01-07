Разработана "умная" маска, блокирующая аллергены и опасные частицы

Визуально “умная” маска AirPop Active+ напоминает обычную тканевую маску. Однако ее ключевой особенностью является наличие датчика Halo AirPop. Именно он может выявлять частоту дыхания человека, а также контролировать фильтр маски. Последний, к слову, занимается ограничением попадания пыли, аллергенов и опасных частиц. Кроме того, маска может показывать владельцу информацию о загрязняющих веществах, которые ей удалось заблокировать.

Стоит отметить, что сам фильтр эффективен ограниченное количество времени, а о том, что требуется его заменить, владельцу напомнит сама маска. Halo AirPop соединяется со смартфонами посредством Bluetooth. Маску оценили в 150 долларов или 11 тыс рублей.