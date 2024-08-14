Наука и технологии
Опубликовано 14 августа 2024, 03:00
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Разработана умная защитная одежда для обеспечения комфорта в жарких условиях

Она поддерживает внутреннюю температуру на 10°C ниже
Учёные из Гонконга разработали уникальную умную одежду, которая автоматически адаптируется к изменениям температуры, обеспечивая тепловую защиту и комфорт в экстремальных условиях.
Разработана умная защитная одежда для обеспечения комфорта в жарких условиях

© Ferra.ru

Под руководством доктора Дахуа Шоу, команда из Политехнического университета Гонконга создала первую в мире мягкую роботизированную одежду, которая динамически регулирует термическое сопротивление, вдохновляясь механизмами адаптации, встречающимися в природе.

Эта одежда, выполненная из термопластичного полиуретана, способна поддерживать внутреннюю температуру на 10 °C ниже, чем традиционные материалы, что особенно важно для пожарных и строителей. Инновационная система использует мягкие приводы, которые реагируют на повышение температуры, увеличивая теплоизоляцию и защищая организм от перегрева.

Учёные видят широкий потенциал применения этой технологии — от спортивной одежды до утепления зданий, что в перспективе может значительно сократить энергопотребление.

Разработана умная защитная одежда для обеспечения комфорта в жарких условиях
© Advanced Science
Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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