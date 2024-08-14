Разработана умная защитная одежда для обеспечения комфорта в жарких условиях

Под руководством доктора Дахуа Шоу, команда из Политехнического университета Гонконга создала первую в мире мягкую роботизированную одежду, которая динамически регулирует термическое сопротивление, вдохновляясь механизмами адаптации, встречающимися в природе.

Эта одежда, выполненная из термопластичного полиуретана, способна поддерживать внутреннюю температуру на 10 °C ниже, чем традиционные материалы, что особенно важно для пожарных и строителей. Инновационная система использует мягкие приводы, которые реагируют на повышение температуры, увеличивая теплоизоляцию и защищая организм от перегрева.

Учёные видят широкий потенциал применения этой технологии — от спортивной одежды до утепления зданий, что в перспективе может значительно сократить энергопотребление.