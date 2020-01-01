Наука и технологии
Сегодня 16:12
Разработана уникальная вакцина против опасной болезни мозга
Она является единственной в своем роде вакциной
Глобальная новостная служба EurekAlert! сообщила, что ученым из Института молекулярной медицины и Калифорнийского университета в Ирвайне удалось разработать уникальную вакцину. Отмечается что новая разработка способна противодействовать амилоидным бляшкам, которые появляются в связи с различными типами старческого слабоумия и болезнью Альцгеймера
По словам ученых, проведенные на грызунах эксперименты оказались успешными, поэтому на данный момент планируется проведение первых испытаний на людях. Сообщается, что данная вакцина противодействует формированию бета-амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков. Именно они признаны основополагающей причиной нейродегенеративных модификаций в мозге, что и приводит к определенным нарушениям, деменции, а также к летальному исходу.
Отмечается, что на сегодняшний день данная вакцина является единственной вакциной против подобных болезней мозга.