Разработана уникальная вакцина против опасной болезни мозга

По словам ученых, проведенные на грызунах эксперименты оказались успешными, поэтому на данный момент планируется проведение первых испытаний на людях. Сообщается, что данная вакцина противодействует формированию бета-амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков. Именно они признаны основополагающей причиной нейродегенеративных модификаций в мозге, что и приводит к определенным нарушениям, деменции, а также к летальному исходу.

Отмечается, что на сегодняшний день данная вакцина является единственной вакциной против подобных болезней мозга.