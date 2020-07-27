Разработана защитная маска с LED-экраном

Секрет в том, что светодиодный матричный экран встроен в саму маску. Интересно, что пользователи могут самостоятельно выбирать контент, который будет отображаться на маске, выбирая тексты и рисунки с помощью программы на смартфоне. Отмечается, что маска выполнена из воздухопроницаемой ткани, в то время как сам экран можно вытащить для дезинфекции маски. Ее, к слову, можно носить и без дисплея.