Наука и технологии
Сегодня 11:41
Разработана защитная маска с LED-экраном
Безопасность и креативность
В связи с пандемией коронавирусной инфекцией защитные маски плотно вошли в повседневную жизнь. Так, многие бренды начали выпускать собственные маски, благодаря чему люди могут выделяться из толпы. Дизайнер одежды Челси Клукас пошла еще дальше и разработала маску с LED-экраном.
Секрет в том, что светодиодный матричный экран встроен в саму маску. Интересно, что пользователи могут самостоятельно выбирать контент, который будет отображаться на маске, выбирая тексты и рисунки с помощью программы на смартфоне. Отмечается, что маска выполнена из воздухопроницаемой ткани, в то время как сам экран можно вытащить для дезинфекции маски. Ее, к слову, можно носить и без дисплея.
В комплект с данным аксессуаром входя как аккумулятор, так и зарядный шнур.