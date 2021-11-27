Разработанный в России камень-разведчик попал на видео

Как сообщается, идею разработки привёз из Сирии научный руководитель курсантов. «Камень» — гусеничное устройство с микрофоном и видеокамерой, способное вести слежение и съёмку в течение 15 часов, находиться в режиме ожидания устройство может до суток.

«При срабатывании сигнала от датчика движения камень оживает. Камера. Микрофон. Съёмки такого фильма могут продолжаться пятнадцать часов. Оператор — километрах в двух. Передает всё в штаб», — отмечено в источнике.