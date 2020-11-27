Наука и технологии
Сегодня 12:01
Разработано бесплатное приложение для создания двойников
Anonymizer
Стартап Generated Media разработал новый бесплатный сервис Anonymizer, который на основании одной фотографии способен создать 20 двойников.
Сам стартап занимается предоставлением изображений, созданных искусственных интеллектом. Клиентами могут выступать как разработчики видеоигр, создающие внешность персонажа, так и журналисты, осуществляющие защиту личности источников. До выхода на свет приложение обучалось на десятках тысяч фотографий, созданных в студии стартапа.
После загрузки фотографии в сервис оно переходит в генеративно-состязательные сети, которые и создают новые изображения. Что интересно, полученные изображения должны напоминать внешность с загруженного фото, однако не дублировать ее. Кроме того, результаты не должны копировать и чужие фотографии. Отмечается, что сервис может пригодиться для избежания системы распознавания лиц.