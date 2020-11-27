Разработано бесплатное приложение для создания двойников

Сам стартап занимается предоставлением изображений, созданных искусственных интеллектом. Клиентами могут выступать как разработчики видеоигр, создающие внешность персонажа, так и журналисты, осуществляющие защиту личности источников. До выхода на свет приложение обучалось на десятках тысяч фотографий, созданных в студии стартапа.

После загрузки фотографии в сервис оно переходит в генеративно-состязательные сети, которые и создают новые изображения. Что интересно, полученные изображения должны напоминать внешность с загруженного фото, однако не дублировать ее. Кроме того, результаты не должны копировать и чужие фотографии. Отмечается, что сервис может пригодиться для избежания системы распознавания лиц.