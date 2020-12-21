Разработано экологически чистое топливо для болидов Формулы-1

Мы намерены помогать планете и снижать количество углеродных выбросов в Формуле-1 за счёт новых технологий. Топливо, созданное целиком из биологически разлагаемых отходов, позволит добиться поставленных целей к 2030 году сделать чемпионат мира экологически-нейтральным видом спорта. Разработанный совместными усилиями Международной автомобильной федерации и ведущих энергетических компаний добиться того, чтобы в Формуле-1 появилось максимально эффективное топливо с минимальным влиянием на экологию.