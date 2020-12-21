ferra.ru

Разработано экологически чистое топливо для болидов Формулы-1

В случае успешных испытаний, его внедрят уже в ближайшие годы
В сети появилась информация о том, что организаторы Формулы-1 начали испытывать экологически чистое топливо, которым будут «снабжать» гоночные болиды. Это, в свою очередь, косвенно подтвердило факт того, что ими такое топливо было успешно разработано.

Топливо, созданное полностью из биологически разлагаемых отходов, уже направлено представителям Mercedes-Benz, Ferrari, Renault и Honda для тестирования на двигателях этих марок, передаёт Популярная Механика. При этом в случае успешных испытаний, организация намерена перевести Формулу-1 исключительно на подобный тип топлива к 2025-2026 гг.

Мы намерены помогать планете и снижать количество углеродных выбросов в Формуле-1 за счёт новых технологий. Топливо, созданное целиком из биологически разлагаемых отходов, позволит добиться поставленных целей к 2030 году сделать чемпионат мира экологически-нейтральным видом спорта. Разработанный совместными усилиями Международной автомобильной федерации и ведущих энергетических компаний добиться того, чтобы в Формуле-1 появилось максимально эффективное топливо с минимальным влиянием на экологию.

Жан Тодт
Президент Международной автомобильной федерации

Напомним, что ранее в 2020 году организаторы чемпионата по гонкам электромобилей ABB FIA Formula E объявили о том, что их серия признана первым в мире видом спорта с нулевым «углеродным следом».