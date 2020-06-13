Разработано миниатюрное устройство для выявления COVID-19, подключаемое к смартфону

На данный момент эффективность разработки была подтверждена в лабораторных условиях, однако также необходимо провести исследования и в естественных. Сообщается, что размер прототипа устройство составляет всего пять квадратных см, то есть не больше, чем карта памяти для смартфона. Само устройство можно охарактеризовать как крошечный спектрометр, который работает по принципу техники визуализации для обнаружения вируса в слюне. Так, в образце инфицированного коронавирусной ифнекцией человека камера устройства способна обнаружить от 100 тыс до 1 млн частиц.

”Этот ультрапортативный метод обнаружения применим не только к вирусам, но и к бактериям, и поэтому может использоваться для проведения различных типов тестов”, - поделился Ксавье Банки, профессор фармацевтического факультета Университета Монреаля.