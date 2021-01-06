Разработано определяющее COVID-19 за 10 секунд устройство

Для того, чтобы Diagnovir определил, инфицирован ли человек COVID-19, от него требуется лишь образец слюны из ротовой полости или же мазок из глубоких областей. Механизм работы устройства базируется на оптических свойствах. Так, патогены выявляются посредством чипа и оптического метода, созданного специально под биосенсорное устройство.

После того, как человек предоставил образец, его смешивают с раствором и помещают на чип обнаружения патогенов. Преимуществом Diagnovir является наличие оптических и электронных модулей, благодаря чему и вирусы определяются точно, и обеспечивается высокая селективность этого процесса. По данным ученых, устройство продемонстрировало 99% точность обнаружения в ходе доклинических испытаний.