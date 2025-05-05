Разработано первое отечественное приложение для управления паролями

Аспирант НГТУ Дмитрий Нечаев разработал первое в стране приложение для управления паролями в крупных компаниях. В вузе отмечают, что слабые пароли остаются одной из главных причин утечек данных. Кибермошенники используют слитые базы или подбирают пароли с помощью словарей популярных комбинаций. Новый программный комплекс Password Solutions включает несколько модулей, каждый из которых решает конкретную задачу по повышению защиты.

Разработка сочетает в себе оценку надёжности паролей, выявление слабых комбинаций в сети и помощь пользователям в создании стойких, но запоминающихся паролей. Модуль PS-Check проверяет пароли на сложность, учитывая повторения и наличие в слитых базах, а PS-Scan сканирует систему компании, чтобы обнаружить слабые точки. Приложение также включает генератор стойких паролей (PS-Gen), менеджер для их хранения (PS-Manager) и обучающий курс PS-Educate, который повышает осведомлённость сотрудников о безопасной работе с паролями.

В вузе подчеркнули, что аналогов этого продукта в России нет, а зарубежные решения ушли с рынка. Нечаев добавил, что модули PS-Check и PS-Scan разрабатываются на основе его научной работы, а другие функции уникальны для отечественного рынка. На данный момент приложение работает только в среде Windows, но в будущем планируется версия для Linux.