Наука и технологии
Опубликовано 12 сентября 2024, 17:59
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Разработано ПО для анализа сложных медицинских данных

Оно открыто для международного научного сообщества
Учёные и Германии разработали новое программное обеспечение (ПО) для анализа медицинских данных, получившее название «ehrapy». Это открытое решение позволяет структурировать и систематически исследовать большие и разнородные наборы данных, доступное для международного научного сообщества.
Разработано ПО для анализа сложных медицинских данных

© Ferra.ru

По словам Лукаса Хеймоса, одного из главных разработчиков и ученого из Института вычислительной биологии Helmholtz Munich и Технического университета Мюнхена, до сих пор не существовало стандартизированных инструментов для систематического анализа сложных медицинских данных.

Ehrapy предоставляет ученые возможность сортировать, группировать и анализировать большие объемы данных без предварительных гипотез, что открывает новые возможности для выявления закономерностей и получения новых идей.

ПО доступно на платформе GitHub и может использоваться и развиваться учеными по всему миру. В будущем разработчики планируют интеграцию ehrapy в клиническую практику и создание стандартных баз данных для электронных медицинских карт, что улучшит анализ больших объемов медицинских данных.