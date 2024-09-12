Разработано ПО для анализа сложных медицинских данных

По словам Лукаса Хеймоса, одного из главных разработчиков и ученого из Института вычислительной биологии Helmholtz Munich и Технического университета Мюнхена, до сих пор не существовало стандартизированных инструментов для систематического анализа сложных медицинских данных.

Ehrapy предоставляет ученые возможность сортировать, группировать и анализировать большие объемы данных без предварительных гипотез, что открывает новые возможности для выявления закономерностей и получения новых идей.

ПО доступно на платформе GitHub и может использоваться и развиваться учеными по всему миру. В будущем разработчики планируют интеграцию ehrapy в клиническую практику и создание стандартных баз данных для электронных медицинских карт, что улучшит анализ больших объемов медицинских данных.