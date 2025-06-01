Разработано ПО для проверки личности по голосу

Специалисты Школы компьютерных наук Тюменского госуниверситета представили новую программу для многофакторной аутентификации. Разработка позволяет идентифицировать пользователя сразу по нескольким биометрическим признакам, таким как голос и изображение. Программное обеспечение ориентировано на операционные системы с ядром Linux, что делает его актуальным для российской IT-инфраструктуры.

В университете объяснили, что рост числа кибератак вынуждает искать более надёжные способы защиты данных. Биометрия стала ключевым направлением, так как традиционные пароли часто оказываются уязвимыми. Специалисты подчеркнули, что их решение интегрирует современные методы биометрической аутентификации, обеспечивая высокий уровень безопасности и удобство. Программа сейчас тестируется на популярных дистрибутивах, включая Astra Linux, что подчёркивает её важность для отечественной цифровой экосистемы.

В будущем разработчики планируют связать своё ПО с ранее созданным голосовым помощником. Это позволит не только повысить безопасность администраторов сети, но и сделать управление оборудованием более удобным благодаря голосовым командам. Проект направлен на улучшение защиты GNU/Linux-систем и создание открытых решений для кибербезопасности.