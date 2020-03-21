Наука и технологии
Сегодня 12:30
Разработано приложение для контроля карантина людей, вернувшихся с поездок
Оно запрашивает селфи у пользователя, а также отслеживает геолокацию
Издание MedicalXpress сообщило о том, что в Польше было разработано приложение для контроля карантина людей, вернувшихся с поездок. Сообщается, что оно позволяет людям, которые находятся на обязательном двухнедельном карантине, отправлять селфи для того, чтобы власти были уверены, что потенциальный зараженный коронавирусом действительно находится дома.
Запуск данного приложения в стране состоялся буквально вчера. ”У людей, находящихся на карантине, есть выбор: либо получить неожиданный визит от полиции, либо загрузить это приложение”, - сообщил представитель цифрового министерства Кароль Манис.
Отмечается, что приложение было разработано специально для людей, которые обязаны пройти двухнедельный карантин в связи с возвращением из заграничных поездок. Программа способна отслеживать геолокацию человека, а также оснащена технологией распознавания лиц. Приложение абсолютно случайным образом запрашивает у пользователя селфи в разное время суток, уведомляя при этом полицию в случае, если на запрос не поступил ответ в течение 20 минут.