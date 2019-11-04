Разработано самое "умное" в мире сооружение

Отмечается, что совокупность встроенных датчиков производит от 50 до 100 ТБ данных ежедневно, благодаря чему искусственный интеллект автоматически контролирует освещение, отопление, генерирует воду, а также снабжает сооружение другими службами, которые позволяют обеспечивать находящимся в здании комфортное функционирование.

По словам представителей Intel, “умное” здание на 40% энергоэффективнее стандартного офисного сооружения. Более того, оно также является более экономичным в плане ресурсов, поскольку использует на 75% меньше воды, чем подобные современные рабочие пространства, в то время как все электричество функционирует благодаря возобновляемым источникам.