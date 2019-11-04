Наука и технологии
Сегодня 10:56
Разработано самое "умное" в мире сооружение
Его реализовала компания Intel
Компания Intel приняла участие в разработке самого “умного” сооружения в мире. Им стал центр разработки PTK1, который находится в Израиле. Известно, что 11 этажное здание оборудовано 14 тысячами различными датчиками.
Отмечается, что совокупность встроенных датчиков производит от 50 до 100 ТБ данных ежедневно, благодаря чему искусственный интеллект автоматически контролирует освещение, отопление, генерирует воду, а также снабжает сооружение другими службами, которые позволяют обеспечивать находящимся в здании комфортное функционирование.
По словам представителей Intel, “умное” здание на 40% энергоэффективнее стандартного офисного сооружения. Более того, оно также является более экономичным в плане ресурсов, поскольку использует на 75% меньше воды, чем подобные современные рабочие пространства, в то время как все электричество функционирует благодаря возобновляемым источникам.