Разработано средство, защищающее поверхности от коронавируса до трех месяцев

Так, исследователи рассказали о новом типе дезинфицирующего средства, которое им удалось создать — благодаря ему, судя по их словам, можно будет снизить уровень распространения коронавируса, а также с различными инфекциями в будущем. Прямо сейчас специалисты советуют использовать более привычные антисептики, но они хоть и убивают вирус SARS-CoV-2, все же со временем теряют свои “полезные” свойства по мере испарения вещества. Новое же средство способно решить данную проблему недолговечности защитного эффекта за счет того, что оно заметно дольше “удерживает” в себе стерилизующие свойства.

При этом важно понимать, что долговечность MAP-1 (так называется новое вещество) конечно же варьируется и зависит от ряда факторов, например, того, как часто прикасались к обработанной поверхности.