Наука и технологии
Сегодня 10:30
Разработано устройство для дрессировки собак, которое не требует присутствия человека
Оно называет команды, при выполнении которых питомец получает лакомство
Ученые разработали уникальное устройство для дрессировки собак. Оно отдает питомцу команды, проверяет, слушается ли он и если да - выдает в качестве вознаграждения лакомство. Особенность нового гаджета в том, что собака может обучаться без хозяина.
”Мы разработали аппарат, который использует машинное обучение для отслеживания и поощрения положительного поведения собак. Если собака демонстрирует желаемое действие в течение достаточного количества времени, устройство выдаст лакомство. Это достигается в реальном времени с помощью крошечного маломощного встроенного компьютера под названием Nvidia Jetson Nano”, - поделился один из соавторов проекта Том Кейви.
По словам соавтора проекта Джейсона Стока, устройство создано на базе недорогих аппаратных и программных компонентов, благодаря чему стоимость конечного продукта на рынке будет относительно доступной.