Разработано устройство для дрессировки собак, которое не требует присутствия человека

”Мы разработали аппарат, который использует машинное обучение для отслеживания и поощрения положительного поведения собак. Если собака демонстрирует желаемое действие в течение достаточного количества времени, устройство выдаст лакомство. Это достигается в реальном времени с помощью крошечного маломощного встроенного компьютера под названием Nvidia Jetson Nano”, - поделился один из соавторов проекта Том Кейви.

По словам соавтора проекта Джейсона Стока, устройство создано на базе недорогих аппаратных и программных компонентов, благодаря чему стоимость конечного продукта на рынке будет относительно доступной.