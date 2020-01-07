Разработано устройство для помощи людям, имеющим проблемы с чтением
Так, стартап Lexilife из Франции, в рамках выставки CES 2020, анонсировал необычную лампу Lexilight, основной задачей которой является помощь людям, страдающим дислексией. Работает механизм достаточно просто, в связи с чем новая разработка французов ощущается еще более гениальной: светодиоды устройства могут пульсировать с настраиваемой частотой, благодаря чему мозг больного может с большим успехом обрабатывать написанную в текстовом виде информацию. При этом благодаря ручке управления, пульсация может настраиваться персонально под каждого отдельно взятого человека.
По словам разработчиков, они тестировали свое устройство на 300 человек и 90% из них смогли с ее помощью прочитать текст в разы лучше, чем без нее. При этом Lexilight уже сейчас можно приобрести за 549 евро и в случае, если устройство вам не поможет, его без проблем можно вернуть обратно в течение 30 дней.