Разработано устройство для помощи людям, имеющим проблемы с чтением

По словам разработчиков, они тестировали свое устройство на 300 человек и 90% из них смогли с ее помощью прочитать текст в разы лучше, чем без нее. При этом Lexilight уже сейчас можно приобрести за 549 евро и в случае, если устройство вам не поможет, его без проблем можно вернуть обратно в течение 30 дней.