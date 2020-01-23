Разработано устройство, позволяющее держать предметы без прикосновения к ним

В качестве технологии, которая легла в основу “захватчика”, был использован ультразвук. По словам инженеров, доработанная версия их изобретения сможет позволить роботам совершать манипуляции с различными предметами на самом деликатном уровне. Так, благодаря целому массиву миниатюрных динамиков, излучающих звук на очень тщательно контролируемых частотах и громкостях, создается “волна давления”, удерживающая объект, а также, в случае необходимости, перемещающая его.

Что интересно, так называемая техника “акустической левитации” не так уж и нова, но несмотря на это исследователи до последнего не могли применить ее на практике.