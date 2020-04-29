Разработано устройство, способное имитировать прикосновения в виртуальной реальности

Вес устройства составляет не более 200 грамм, при этом одна единица новинки в серийном производстве обойдется в 50 долларов, что очень и очень мало на фоне стоимости тех же VR-гарнитур. Правда, не до конца ясно, когда именно новинка появится в широкой продаже и появится ли она там вообще — вполне вероятно, что разработчики захотят использовать ее в каком-то более масштабном девайсе.