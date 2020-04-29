Наука и технологии
Сегодня 16:50
Разработано устройство, способное имитировать прикосновения в виртуальной реальности
Стоимость новинки очень приятно удивляет
На сайте Университета Карнеги-Меллона появилась информация о том, что инженеры учебного заведения разработали устройство, способное имитировать прикосновения в виртуальной реальности.
Пока что безымянный девайс основан на нескольких струнах и датчике Leap Motion. Струны крепятся к руке и пальцам пользователя, благодаря чему получают возможность создавать для пользователя ощущение препятствия или тяжелых предметов.
Вес устройства составляет не более 200 грамм, при этом одна единица новинки в серийном производстве обойдется в 50 долларов, что очень и очень мало на фоне стоимости тех же VR-гарнитур. Правда, не до конца ясно, когда именно новинка появится в широкой продаже и появится ли она там вообще — вполне вероятно, что разработчики захотят использовать ее в каком-то более масштабном девайсе.