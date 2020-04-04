Разработано устройство, ускоряющее Wi-Fi в несколько раз

Устройство представляет из себя миниатюрную печатную плату, на которой расположено 48 маленьких антенн, которые соединяют и перенаправляют входящие сигналы Wi-Fi от точки доступа, формируя уникальный путь для прохождения сигналов. Новый путь или поток данных обладает той же силой, какой оснащена и исходная точка доступа.

”Ключевой особенностью этой технологии является то, что она создает второй поток данных, который поступает на ваш телефон или другое устройство, подключенное к WiFi. Таким образом, вы можете не только получить подключение в областях, где его нет, но и удвоить скорость передачи данных в районах, где у вас уже есть связь” - рассказали ученые. Помимо вышеназванных преимуществ новинка достаточная бюджетна в производстве. Так, себестоимость устройства составляет буквально пять долларов или 382 рубля.