Разработано устройство, заменяющее собаку-поводыря для слепых людей

Называется новинка Theia, а в ее основу легли технологии, которые также использует в VR-контроллерах и беспилотных автомобилях. В случае создания финального варианта девайса, он будет способен функционировать как полноценный робот-поводырь. Пока что изобретение студента находится на этапе проработки.

Основными элементами Theia являются гироскоп, лидар и камера, которые позволяют понимать устройству собственное положение в пространстве, а также “осознавать”, что окружает его слепого хозяина. Что интересно, в планах создателя довести продукт до такого состояния, что пользователи смогут ввести в него пункт назначения с помощью голосовых команд, после чего пройти до необходимой точки по максимально оптимальному маршруту с учетом особенностей пешеходного и автомобильного движения, а также состояния погоды.