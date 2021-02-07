Разработаны автономные капсулы с солнечными панелями для бездомных людей

Что интересно, люди в капсулах могут даже общаться друг с другом за счет радиосвязи. Помимо прочего в капсуле есть возможность связаться и с социальными работниками, которые в случае чего смогут оказать помощь. Известно, что муниципалитет потратил на такие капсулы порядка 35 тысяч евро, а их обслуживание обходится в 6 тысяч евро.