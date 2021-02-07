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Наука и технологии
Сегодня в 08:04

Разработаны автономные капсулы с солнечными панелями для бездомных людей

Также там есть датчики, измеряющие температуру и уровень кислорода
В Германии решили позаботиться о бездомных людях и разработали для них автономные капсулы с солнечными панелями - Ulmer Nests. Такое жилище оснащено утеплителем, а также датчиками для измерения температуры, уровня кислорода и дыма.

Каркас капсулы выполнен из дерева и оснащен изоляционным слоям, ограничивающим попадание влаги внутрь. Внутри жилища можно найти датчики, которые выявив низкий показатель температуры, уровня кислорода или присутствия дыма приведут к активации системы проветривания.

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Что интересно, люди в капсулах могут даже общаться друг с другом за счет радиосвязи. Помимо прочего в капсуле есть возможность связаться и с социальными работниками, которые в случае чего смогут оказать помощь. Известно, что муниципалитет потратил на такие капсулы порядка 35 тысяч евро, а их обслуживание обходится в 6 тысяч евро.