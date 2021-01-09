Разработаны беспроводные наушники, которые крепятся к очкам

Может показаться, что из-за открытой конструкции окружающие люди будут слышать воспроизводимые наушниками звуки, однако в компании заверили, что это не так. Отмечается также наличие кнопок для управления громкостью. Кроме того, имеются кнопки для приема и отклонения входящих звонков и настройки эквалайзера.

Наушники можно использоваться как в паре, так и по отдельности. Стоимость JBuds Frames составляет всего 50 долларов или приблизительно 3 704 рублей.