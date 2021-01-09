Наука и технологии
Сегодня 13:03
Разработаны беспроводные наушники, которые крепятся к очкам
За 50 долларов
Разработаны необычные беспроводные наушники, которые крепятся к очкам пользователя. Анонсировала их компания JLab, а приобрести их можно будет весной текущего года.
Для новых наушников JBuds Frames предусмотрены зажимы разных размеров, чтобы была возможность использовать их с разными очками. Помимо прочего они имеют влагозащиту уровня IPX4, а время автономной работы достигает восьми часов.
Может показаться, что из-за открытой конструкции окружающие люди будут слышать воспроизводимые наушниками звуки, однако в компании заверили, что это не так. Отмечается также наличие кнопок для управления громкостью. Кроме того, имеются кнопки для приема и отклонения входящих звонков и настройки эквалайзера.
Наушники можно использоваться как в паре, так и по отдельности. Стоимость JBuds Frames составляет всего 50 долларов или приблизительно 3 704 рублей.