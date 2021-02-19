Разработаны голографические кнопки для бесконтактного управления техникой

Функционирует разработка по принципу сенсорных дисплеев, однако в данном случае изображение отображается не на поверхности, а проецируется в воздухе. Чтобы нажать на кнопку необходимо лишь дотронуться до нее в воздухе, то есть контактировать с поверхностью нет необходимости.

Известно, что сама голограмма проецируется посредством специального источника света и большого количества зеркал. Распознавание, в свою очередь, осуществляется благодаря инфракрасным датчикам. Предполагается, что голографические кнопки можно внедрить даже в обычные двери, чтобы избежать прикосновения ручек. На данный момент представители компании молчат о стоимости своей технологии.