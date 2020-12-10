Разработаны очки для управления поведением собак

Специалисты создавали свой проект для облегчения жизни кинологов при дрессировке животных, сообщает пресс-служба вуза. При этом итоговое устройство не оказывает какого-либо негативного влияния на организм собак. Так, для того, чтобы предотвратить недопустимое поведение питомца, очки просто дезориентируют его в пространстве.

В качестве основы для белорусского изобретения были выбраны технологии немецких учёных. Они в своё время додумались использовать в похожем аксессуаре специальные механические шторки для влияния на поведение собак. Правда, в отличие от зарубежного аналога, исследователи из Белоруссии сумели удешевить финальный продукт, так как создали его на базе обыкновенных солнцезащитных очков.