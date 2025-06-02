Разработаны отечественные акустические мониторы для работы со звуком

В Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) создали прототип студийных акустических мониторов ближнего поля, которые обеспечивают точное воспроизведение звука. Новинка, разработанная в основном из российских компонентов, сопоставима по характеристикам с зарубежными аналогами, а по некоторым параметрам даже превосходит их. Разработчики сообщили, что устройства предназначены для профессиональной работы со звуком в студиях, на радио и телевидении, где требуется предельная точность.

Идея создания мониторов возникла на фоне роста цен на импортное оборудование после ухода иностранных брендов с рынка. По словам одного из авторов проекта Максима Шушнова, многие доступные модели от азиатских производителей не соответствуют требованиям по качеству. Команда инженеров СибГУТИ спроектировала корпус с вибропоглощением, разработала активные фильтры и усилители с минимальными искажениями, а также модифицировала динамические головки для достижения требуемого звука. Отдельное внимание уделили созданию электронных схем и функциональных блоков.

Процесс разработки оказался сложным из-за отсутствия готовых методик проектирования и дефицита современных отечественных компонентов. Инженеры применяли нестандартные решения, тестировали материалы с непредсказуемыми характеристиками и самостоятельно разрабатывали печатные платы. Как сообщил Шушнов, результаты проекта будут включены в базу данных решений, актуальных для российских условий. Мониторы планируется использовать в лаборатории СибГУТИ для подготовки профессионалов в сфере звукозаписи.