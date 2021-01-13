Разработаны первые в мире "умные" часы, способные измерять уровень глюкозы в крови

По словам представителей стартапа, часы могут точно выявлять уровень сахара в крови владельца. При этом устройство справляется с этой задачей без необходимости прокалывать кожу пользователя. Так, для анализа следует лишь выбрать соответствующую опцию в меню “умных” часов и спустя 20 секунд они покажут результат.

Отмечается, что для работы этой функции часы используют метод рамановской спектроскопии. Помимо прочего новинка способна отслеживать и другие показатели здоровья, в числе которых частота сердечных сокращений и ЭКГ.