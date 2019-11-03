Разработаны роботы для помощи астронавтам

На данный момент компания уже имеет различные заказы на разработку земных роботов. Так, они могут заниматься опасным для человека трудом, к примеру, горнодобывающей деятельностью. ”Мы совершенствуем навыки, развертывая роботов в шахтах, на строительных площадках, в тоннелях и в других инфраструктурных объектах. По мере того, как мы будем выстраивать обучение машин, это даст нам беспрецедентный уровень понимания того, как аппаратное обеспечение работает в различных средах”, - рассказал глава OffWorld Джим Керавала.

Керавал предполагает, что следующие разработки роботов могут быть полезны для астронавтов НАСА в миссии, которая подразумевает посадку на Луне. В частности, роботы смогут обеспечить астронавтов водой, а также начнут разрабатывать ракетное топливо.