Разработаны считывающие активность мозга наушники

Сообщается, что процесс считывания электрических сигналов мозга осуществляется благодаря кольцу датчиков, установленному вокруг амбушюров наушников. А уже полагаясь на эти данные устройство способно самостоятельно повысить уровень шумоподавления, в моменты, когда пользователь достигает глубокого уровня концентрации. По словам главы стартапа, наушники работают на базе алгоритмов машинного обучения, что и позволяет им осознавать паттерны мозговых волн, когда человек отвлечен или сфокусирован.

Помимо того, что наушники автоматически регулируют шумоподавление, они способны подбирать для пользователя музыку, подходящую для концентрации. Известно, что на данный момент устройство находится на этапе рабочего прототипа, тогда как массовое производство будет запущено лишь в следующем году.