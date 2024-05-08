Разработаны сверхяркие красные светящиеся элементы для дисплеев

Опубликовано 08 мая 2024, 22:06
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Разработаны сверхяркие красные светящиеся элементы для дисплеевНосимых устройств
Ученые из Южной Кореи разработали новый тип красных светодиодов на основе перовскита, которые идеально подходят для создания дисплеев носимых устройств. Перовскит — это материал, который используют в солнечных батареях и дисплеях нового поколения. Он дешевле традиционных материалов и светится ярче.
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Однако до сих пор красные светодиоды на основе перовскита имели низкую яркость и быстро выходили из строя. Корейским ученым удалось решить эту проблему, модифицировав поверхность светящегося слоя из перовскита. Благодаря этой модификации удалось значительно повысить яркость и стабильность красных светодиодов.
Эффективность новых светодиодов достигает 19.8%, что является очень высоким показателем. Исследователи считают, что их разработка позволит в скором времени начать производство дисплеев для носимых устройств, таких как умные часы и очки дополненной реальности.
Исследование опубликовано в журнале Materials Today.