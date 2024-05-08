Разработаны сверхяркие красные светящиеся элементы для дисплеев

Однако до сих пор красные светодиоды на основе перовскита имели низкую яркость и быстро выходили из строя. Корейским ученым удалось решить эту проблему, модифицировав поверхность светящегося слоя из перовскита. Благодаря этой модификации удалось значительно повысить яркость и стабильность красных светодиодов.

Эффективность новых светодиодов достигает 19.8%, что является очень высоким показателем. Исследователи считают, что их разработка позволит в скором времени начать производство дисплеев для носимых устройств, таких как умные часы и очки дополненной реальности.

Исследование опубликовано в журнале Materials Today.