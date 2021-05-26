Разработаны “умные” кольца для оплаты товаров

Об это рассказало издание Bloomberg. Так, согласно опубликованным данным, оснащенные чипом кольца Evering сделаны из синтетического кристалла циркония. Устройство водонепроницаемо, а заряжать его нет необходимости. В то же время, стоит отметить, что эксплуатировать для оплаты товаров это кольцо можно лишь на протяжении четырех лет.

Чтобы начать пользоваться “умным” кольцом требуется посредством специальной мобильной программы подключить несколько карт. Для оплаты следует поднести кольцо к терминалы. Максимальная сумма покупки с помощью кольца составляет 30 тысяч иен или порядка 20 тысяч рублей.