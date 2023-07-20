Разработчик ChaGPT на время приостановит работу над описанием фотографий нейросетью из-за возможных проблем с законом

В Иллинойсе, как и в ЕС, запрещено собирать биометрию пользователей без их согласия. К тому же разработчики признают, что технология ещё в зачаточном состоянии: полноценно распознать нейросеть может только главу OpenAI Сэма Альтмана. В отношении других людей могут быть допущены ошибки при распознавании пола, лица, эмоций и других нюансов идентификации.

К тому же эта технология ещё не была в публичном доступе, а трестировалась только компанией, работающей над решениями для незрячих людей. Эти разработки описывают для незрячих людей то, что видит камера их устройств.