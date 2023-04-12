Разработчик ChatGPT будет платить пользователям за найденные в программе уязвимости

За каждую ошибку будут платить от $200 до $20 тысяч в зависимости от важности и сложности обнаруженных ошибок. В Open AI причиной запуска программы назвали «прозрачность и сотрудничество» при взаимодействии с пользователями для качественного процесса поиска багов и проблем безопасности.

«Эта инициатива является неотъемлемой частью нашей приверженности разработке безопасного и продвинутого искусственного интеллекта. Поскольку мы создаём безопасные, надёжные и заслуживающие доверия технологии и сервисы, нам нужна ваша помощь», — сказано в сообщении главы службы безопасности OpenAI Мэтью Найта.