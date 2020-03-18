Наука и технологии
Сегодня 14:13
Разработчик игр описал новую PS5 как консоль "с самым захватывающим железом за последние 20 лет"
Что ж, ждем официального анонса от японцев
Уже сегодня вечером состоится анонс новой консоли от Sony — PlayStation 5. Но уже сейчас, накануне онлайн-мероприятия, в сети появилась реакция на новинку от одного из игровых разработчиков, который назвал приставку устройством “с самым захватывающим железом за последние 20 лет”.
Об этом написал в своем Twitter-аккаунте один из журналистов Kotaku. По его словам, он слышал сразу от нескольких источников, что новая PS5 и вправду будет очень впечатляющей с точки зрения производительности. Причем это будет настолько заметный прирост, что от некоторых из них консоль получила звание “самого захватывающего железа за последние 20 лет”. Достаточно интересно, что такого готовит для нас Sony, учитывая, что Xbox Series X от Microsoft также является достаточно “мощной” игровой консолью.
Напомним, что анонс PlayStation 5 состоится сегодня вечером в виде онлайн-трансляции, на которой главный архитектор консоли расскажет о ее особенностях.