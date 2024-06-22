Разработчик «обречённого» батискафа Titan пообещал отправить людей на Венеру

Сонляйн утверждает, что «глобальное сообщество энтузиастов», которое он сейчас создаёт, сможет сформировать команды астронавтов для отправки людей в «венерианское путешествие». Он увлечённо заявляет о безопасности такого путешествия и возможности разместить колонистов в плавучих городах на высоте около 50 км над поверхностью Венеры.

На вопросы критиков, как он может утверждать не только о целесообразности и безопасности жизни на Венере, но даже о возможности туда добраться, опять же, не говоря даже о безопасности такого путешествия, Сонляйн отвечает оптимистично.

Ему припоминают и «безопасность» спуска батискафа к «Титанику», куда отправились туристы, погибшие из-за чрезмерного внешнего давления на недостаточно прочный и «слишком лёгкий» корпус. В частности, иллюминатор передней полусферы Titan был сертифицирован только для погружения на 1300 метров — треть от глубины нахождения под водой «Титаника». Колоссальное для возможностей батискафа давление вызвало имплозию — взрыв, направленный внутрь аппарата.

При этом Сонляйн утверждает, что его идея позволит добиться успеха. И это несмотря на трудность пути к Венере и абсолютной непригодности планеты для жизни, поскольку температура её поверхности — 462 градуса по Цельсию, что достаточно, чтобы расплавить свинец, а атмосфера наполнена облаками серной кислоты.

«Мы могли бы отправиться в венерианское путешествие СЕГОДНЯ... и сделать это безопасно и экономически эффективно», — пишет Сонляйн в своём блоге.