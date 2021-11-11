Разработчик первой системы дополненной реальности рассказал о том, что эти технологии могут разрушить действительность

По его словам, метавселенная создаст такой способ восприятия, который может быть похож на настоящую киберпанковскую антиутопию. Метавселенная может глобально повлиять на сознание людей и полностью его изменить.

Эти технологии могут не просто увлечь людей, но стереть грань между цифровым миром, виртуальной реальностью, и действительностью. По мнению Розенберга, третьи стороны могут ввести «платные фильтрующие слои», которые позволят определённым пользователям видеть конкретные метки поверх реальных людей. Это будет «предустановленная» оценка людей. И этим могут легко пользоваться как средством преследования, политического раскола, остракизма или чего-то подобного.

При этом Розенберг не одинок в своих суждениях, с ним согласен Итан Цукерман, директор Инициативы по цифровой инфраструктуре в Массачусетском университете. В своё время этот учёный создал раннюю версию метавселенной, ещё в 1994 году, и считает, что метавселенная способна принести больше вреда, чем пользы.

«Метавселенная, метаверс — отвлечение человека от мира, который в это время могут разрушить», — отметил Цукерман.

В свою очередь, Розенберг резюмировал свои мысли так: «Люди не смогут просто отойти от своих устройств, чтобы пообщаться в реальном мире. Идея заключается в том, что метавселенная может разрастись до такой степени, что она будет влиять практически на все аспекты нашей жизни, и для большинства будет практически невозможно просто отойти от неё. Это означает, что мы все будем постоянно подвержены любой ложной реальности, которую захотят показать нам третьи стороны, поскольку на всё будет накладываться AR».