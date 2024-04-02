Разработчик ПО «МойОфис» закончил 2023 год с убытками

Компания «Новые облачные технологии» в 2023 году столкнулась с убытками, уменьшив выручку на 44%. Представители компании связывают это с уменьшением импортозамещения, но эксперты утверждают, что причина в доступности зарубежных альтернатив.

Выручка «Новых облачных технологий» сократилась на 43,8% по сравнению с предыдущим годом, достигнув около 1,9 млрд рублей. Это привело к чистому убытку в 5,2 млрд рублей. Сотрудники компании надеются на увеличение бюджетов на импортозамещение в 2024 году и отмечают положительную динамику продаж в начале 2024 года.

Представители компании также указывают на то, что многие иностранные производители, включая Microsoft, предоставили возможность продолжать использовать свои продукты. Основатель «Новых облачных технологий» высказал обеспокоенность снижением клиентской базы и необходимостью привлечения стратегического инвестора для выхода из сложной ситуации.