Наука и технологии
Сегодня 15:28
Разработчик популярного браузера Firefox уволил десятки сотрудников из-за нехватки денег
И все из-за проблем с прибыльностью новых проектов
Как стало известно, председатель и временный гендиректор Mozilla Митчелл Бейкер разослала всем работникам компании письмо, в котором рассказала о том, что разработчик браузера был вынужден сократить около 70 сотрудников в связи с финансовыми проблемами.
По словам главы компании, данное решение было принято в связи с тем фактом, что в ушедшем 2019 году новые продукты Mozilla не смогли принести спрогнозированной ранее прибыли.
”Возможно, вы помните, что мы ожидали, что в 2019 году мы получим доход от новых продуктов по подписке и повысим выручку от разработок, которые не касаются поисковика. Этого не произошло”, — признала в своем письме Митчелл Бейкер.
Также она отметила, что несмотря на увольнение, компания наградит своих экс-сотрудников “щедрым выходным пособием”, а также поможет найти новую работу, не оставив тем самым своих без средств для существования.