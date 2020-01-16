Разработчик популярного браузера Firefox уволил десятки сотрудников из-за нехватки денег

По словам главы компании, данное решение было принято в связи с тем фактом, что в ушедшем 2019 году новые продукты Mozilla не смогли принести спрогнозированной ранее прибыли.

”Возможно, вы помните, что мы ожидали, что в 2019 году мы получим доход от новых продуктов по подписке и повысим выручку от разработок, которые не касаются поисковика. Этого не произошло”, — признала в своем письме Митчелл Бейкер.

Также она отметила, что несмотря на увольнение, компания наградит своих экс-сотрудников “щедрым выходным пособием”, а также поможет найти новую работу, не оставив тем самым своих без средств для существования.