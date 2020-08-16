Разработчик популярных фитнес-часов Amazfit готовит свои первые "умные" весы

В сеть также утекло название грядущего устройства. Так, продаваться первые “умные” весы компании Amazfit, будут под названием Amazfit Smart Scale. На данный момент о новинке известно немногое, однако сообщается, что она получит адаптер Bluetooth 5.0, произведенный Broadcom. Весам приписывают возможность вычислять индекс массы тела.

На производство “умных” весов намекает и обновление фирменного приложения Amazfit. Так, в нем пользователи заметили возможность добавлять весы, несмотря на то, что компания все еще не анонсировала новинку. Предполагается, что как минимум, устройство будет недорогим.