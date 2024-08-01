Разработчик рассказал об «обучении» робота скоростной сборке кубика Рубика

Российский робот установил новый мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика, собрав его всего за 0,203 секунды. Это достижение превзошло предыдущий рекорд, принадлежавший роботу японской компании Mitsubishi Electric Corporation с результатом 0,305 секунды. Разработчик робота, сотрудник «Яндекса» Александр Кротов, поделился подробностями этого успеха.

Кротов рассказал, что для создания робота он использовал общедоступные компоненты, такие как моторы для автономной техники и камеры для игровых приставок. Рекорд был зафиксирован на специальном мероприятии 5 июля 2024 года. Для сравнения, человеческий рекорд по сборке кубика Рубика составляет 3,13 секунды, а время, за которое робот выполняет задачу, достаточно, чтобы глаз лишь успел моргнуть.

Процесс сборки происходит молниеносно: за 10 миллисекунд робот снимает камерами грани кубика и обрабатывает изображения. Затем, за 8 миллисекунд, он планирует свои действия, вычисляя оптимальную последовательность ходов. Наконец, за 184 миллисекунды он собирает кубик, двигая его грани с помощью шести моторов. Кротов отметил, что для достижения такого результата он оптимизировал код и настроил взаимодействие всех компонентов робота, включая специализированные драйверы для управления моторами.

Таким образом, робот не только побил мировой рекорд, но и показал, насколько могут быть эффективными современные технологии при правильной настройке и оптимизации. Это достижение демонстрирует потенциал использования доступных компонентов для создания высокоэффективных решений в области робототехники.