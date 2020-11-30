Разработчик российской вакцины от COVID-19 обозначил срок окончания пандемии

При этом специалист отметил, что вирус все равно сохранится, просто последствия его существования будут заметно более слабыми и не столь драматичными, как сейчас, пишет Lenta.ru. Также он заявил, что окончание пандемии будет связано с формированием достаточного коллективного иммунитета. Для этого же необходимо, чтобы около половины населения было привито вакциной от инфекции.

Напомним, что ранее Максютов также заявил о начале тестирования российской вакцины “ЭпиВакКорона” на людях старше 60 лет. На момент написания материала, как минимум 50 человек в данной возрастной группе уже получили свои прививки от COVID-19.