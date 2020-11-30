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Разработчик российской вакцины от коронавируса назвал сроки появления иммунитета после вакцинации
Как оказалось, защита появляется далеко не на первый день после прививания
Разработчик российской вакцины от коронавируса, глава государственного научного центра вирусологии и биотехнологии “Вектор” Ринат Максютов назвал сроки появления иммунитета после вакцинации.
По словам специалиста, ни один лекарственный препарат не может обеспечить 100% защиту от какого-либо заболевания, сообщает Lenta.ru. Это связано с тем, что подобные средства используются для снижения риска развития тяжелого течения заболевания, а также смерти от недуга. В связи с этим Максютов посоветовал всем привившимся продолжить носить маски и перчатки.
Также глава научного центра заявил, что необходимый уровень иммунитета к COVID-19, после первой вакцинации, формируется лишь на 42-е сутки.
Это сниженный риск, но нет никакой гарантии того, что течение заболевания в конкретном случае вакцинированного индивидуума может привести к неблагоприятному исходу.