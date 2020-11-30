Разработчик российской вакцины от коронавируса назвал сроки появления иммунитета после вакцинации

По словам специалиста, ни один лекарственный препарат не может обеспечить 100% защиту от какого-либо заболевания, сообщает Lenta.ru. Это связано с тем, что подобные средства используются для снижения риска развития тяжелого течения заболевания, а также смерти от недуга. В связи с этим Максютов посоветовал всем привившимся продолжить носить маски и перчатки.

Также глава научного центра заявил, что необходимый уровень иммунитета к COVID-19, после первой вакцинации, формируется лишь на 42-е сутки.