Разработчик украинского "убийцы" Крымского моста озвучил сценарий его использования

По его словам, противокорабельные системы могут быть использованы для уничтожения в течение 10-15 секунд ракет вражеских судов, после чего в течение еще от 30 до 60 секунд они же повторным огнем могут добить судно потенциального противника. ”Это обыкновенная дуэльная ситуация”, - Коростелев.

Стоит отметить, что по словам разработчика ракетного комплекса, который в народе прозвали “убийцей Крымского моста”, создание ЖК-360МЦ “Нептун” заняло примерно 2,5 года, при этом еще и в условиях ограниченных финансовых ресурсов. Отдельную гордость у Коростелева вызывает тот факт, что создано орудие преимущественно из украинских комплектующих.