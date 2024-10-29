Разработчик видеоигр станет одной из специальностей российских колледжей

Министерство просвещения России собирается включить разработчиков видеоигр и специалистов по искусственному интеллекту в список профессий для среднего профессионального образования. Планы предполагают, что уже с 2025/2026 учебного года молодёжь сможет обучаться на специалистов в области игр как после девятого, так и после одиннадцатого класса.

Обучение для тех, кто поступает после девятого класса, займёт три года и десять месяцев, а для выпускников одиннадцатого класса — два года и десять месяцев. В итоге колледжи подготовят специалистов, которые смогут работать в соответствии с новым профстандартом в области информационных и коммуникационных технологий.

Федеральный образовательный стандарт по специальности «Разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности» включает обучение разработке программных модулей, созданию мультимедийных приложений и 3D-моделированию. Таким образом, выпускники получат необходимые навыки для успешной работы в быстро развивающейся индустрии.