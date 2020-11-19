Наука и технологии
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Разработчик заблокированной в App Store игры Fortnite обвинил Apple в нарушении обещаний
И даже привел доказательства в пользу своих слов
Вчера вечером стало известно, что Apple готова снизить комиссию для некоторых разработчиков приложений с 30 до 15%. На это практически мгновенно отреагировала компания Epic Games, создавшая заблокированную в App Store игру Fortnite.
Решение об уменьшении комиссии — продуманный ход Apple, призванный ”разделить разработчиков и сохранить монополию”, передает слова главы Epic Games Тима Суини издание TechCrunch. Вместе с тем он обвинил технологического гиганта в нарушении обещания, согласно которому компания заявляла о намерении относиться ко всем разработчикам одинаково.
Это могло бы быть поводом для праздника, если бы не просчитанный ход Apple, чтобы разделить создателей приложений и сохранить собственную монополию в магазинах и платежах. Компания нарушила обещание относиться ко всем разработчикам одинаково. Apple предоставляет специальные условия в виде комиссии в 15% отдельным «баронам-разбойникам» вроде Amazon, а теперь и инди-разработчикам, чтобы избавиться от части критиков и выйти сухими из воды, сохранив 30% комиссии и отсутствие конкуренции.