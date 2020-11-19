Разработчик заблокированной в App Store игры Fortnite обвинил Apple в нарушении обещаний

Это могло бы быть поводом для праздника, если бы не просчитанный ход Apple, чтобы разделить создателей приложений и сохранить собственную монополию в магазинах и платежах. Компания нарушила обещание относиться ко всем разработчикам одинаково. Apple предоставляет специальные условия в виде комиссии в 15% отдельным «баронам-разбойникам» вроде Amazon, а теперь и инди-разработчикам, чтобы избавиться от части критиков и выйти сухими из воды, сохранив 30% комиссии и отсутствие конкуренции.

Тим Суини Основатель Epic Games