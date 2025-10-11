Разработчика нашумевшего шпионского ПО Pegasus купили «американские инвесторы»

Об этом со ссылкой на руководство NSO Group сообщает портал TechCrunch. Представитель NSO Одед Хершовиц подтвердил факт сделки, сообщив, что группа вложила «десятки миллионов долларов» и приобрела контрольный пакет акций компании. Штаб-квартира и основная деятельность NSO по-прежнему находятся в Израиле, а компания продолжает находиться под контролем израильских властей.

Компания NSO оказалась в центре внимания из-за обвинений в использовании шпионского ПО против журналистов, правозащитников и активистов. В 2021 году в число целей попали даже официальные лица США, из-за чего NSO была включена в список юридических лиц, с которыми запрещено вести бизнес американским компаниям. Несмотря на попытки снять запрет, включая лоббирование со стороны фирм, связанных с администрацией Трампа, NSO осталась в этом списке. Но теперь речь идёт о контроле со стороны Штатов.