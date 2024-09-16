Разработчикам суперкомпьютеров возместят затраты на подключение к электричеству

Эксперты изучили предварительную версию федерального проекта «Искусственный интеллект», который станет частью национального проекта «Экономика данных». В документе говорится о поддержке строительства суперкомпьютеров в России, которые будут оборудованы графическими процессорами (GPU) для обучения ИИ. Государство планирует возмещать операторам центров обработки данных (ЦОД), затраты на техническое присоединение новых суперкомпьютеров к электросетям.

Поддержка будет предоставляться на конкурсной основе, при этом оператор ЦОД должен будет взять на себя обязательство по строительству суперкомпьютера. Объём финансирования пока не раскрыт. Цель программы — увеличить общую мощность всех суперкомпьютеров с GPU до 300 петафлопс к 2027 году и до 1 эксафлопса к 2030 году. В 2024 году базовая мощность будет составлять 100 петафлопс, для сравнения, суперкомпьютер ISEG от компании Nebius AI, отделившейся от «Яндекса», обладает мощностью 86,7 петафлопса.

В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что параметры проекта ещё прорабатываются, и «до утверждения говорить о планах преждевременно». В Минцифры добавили, что документ «находится на межведомственном согласовании». Главный аналитик Центра ИИ МФТИ Игорь Пивоваров отметил, что около 90% расходов на строительство суперкомпьютера идут на покупку GPU, а около 10% — на капитальное строительство и подведение инженерной инфраструктуры. Он добавил, что компенсация может стать значительной экономией для компаний, строящих дата-центры, особенно если проект требует создания подстанции.

Ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин подчеркнул, что существует механизм субсидий с 2020 года, позволяющий возместить до 50% затрат на строительство ЦОД и 100% на сопутствующую инфраструктуру. Однако в Минэкономики отметили, что в настоящее время нет проектов, соответствующих этим условиям.