Разработчики ChatGPT отказались от развития более продвинутой нейросети Arrakis

09:40, 19 октября 2023
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Разработчики ChatGPT отказались от развития более продвинутой нейросети ArrakisЭта модель ИИ не оправдала ожиданий
Компания OpenAI, разрабатывающая нейросеть ChatGPT, отказалась от развития более продвинутой модели ИИ Arrakis. Это связано с тем, что новая модель нем оправдала ожиданий разработчиков.
Arrakis должна была стать более развитой моделью и принципиально новым витком развития языковой генеративной модели GPT-4. Одна из главных задач заключалась в повышении экономичности ИИ, но этого не произошло.
Достичь этого в OpenAI пытались с помощью задействования при обработке данных не всей нейросети, а лишь части. Поэтому Arrakis относится к т.н. разреженным нейросетям.
Несмотря на сворачивание этого проекта, в OpenAI уверены, что полученный опыт пригодится в работе над другими продуктами, в том числе при развитии многофункциональной модели ИИ Gobi.
Источник:The Decoder
Автор:Андрей КадуковТеги: