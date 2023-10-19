Разработчики ChatGPT отказались от развития более продвинутой нейросети Arrakis

Arrakis должна была стать более развитой моделью и принципиально новым витком развития языковой генеративной модели GPT-4. Одна из главных задач заключалась в повышении экономичности ИИ, но этого не произошло.

Достичь этого в OpenAI пытались с помощью задействования при обработке данных не всей нейросети, а лишь части. Поэтому Arrakis относится к т.н. разреженным нейросетям.

Несмотря на сворачивание этого проекта, в OpenAI уверены, что полученный опыт пригодится в работе над другими продуктами, в том числе при развитии многофункциональной модели ИИ Gobi.