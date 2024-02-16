Разработчики ChatGPT решили создать собственную поисковую систему

В проекте участвует Microsoft, что вполне логично, так как корпорация является одним из самых крупных и активных инвесторов OpenAI. О будущем поисковике известно только то, что его условное название — «поисковый продукт». Система будет частично основана на Bing — поисковой системе от Microsoft.

Но как именно будет работать потенциальная поисковая система от OpenAI, не раскрывается. Нет никакой информации, будет ли поисковик работать на ChatGPT или на другой модели ИИ.