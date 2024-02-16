Разработчики ChatGPT решили создать собственную поисковую систему

Опубликовано 16 февраля 2024, 23:15
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Разработчики ChatGPT решили создать собственную поисковую системуПри участии Microsoft
Американская компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, намерена создать собственную поисковую систему. Ожидается, что это будет полноценный конкурент Google.
В проекте участвует Microsoft, что вполне логично, так как корпорация является одним из самых крупных и активных инвесторов OpenAI. О будущем поисковике известно только то, что его условное название — «поисковый продукт». Система будет частично основана на Bing — поисковой системе от Microsoft.
Но как именно будет работать потенциальная поисковая система от OpenAI, не раскрывается. Нет никакой информации, будет ли поисковик работать на ChatGPT или на другой модели ИИ.
Источник:The Information
Автор:Андрей Кадуков